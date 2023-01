Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verwirrte Anwohnerin sorgt für Polizeieinsätze

Neuhaus am Rennweg (ots)

Gleich zweimal rückte die Polizei in der Leninstraße in Neuhaus am Rennweg an.

Am frühen Freitagabend meldete sich eine Anwohnerin beim Polizeinotruf 110. In ihrer Wohnung würden sie mehrere Personen mit Pfeil und Bogen bedrohen und Sachen entwenden. Daraufhin rückten gleich mehrere Beamte der Bereitschaftspolizei unter "Vollschutz" an und sicherten die Wohnung der älteren Dame. In der Wohnung konnten jedoch keine Personen angetroffen werden, auch die Mitteilerin nicht. Sie war zu einer Nachbarin gegangen. Bei ihrer Befragung stellten die Beamten Alkoholgeruch fest und übergaben sie dem Rettungsdienst. Die Bedrohung hatte sich letztlich nicht bestätigt.

Schon am frühen Samstagvormittag meldete sich die Dame erneut beim Notruf. Diesmal wären gleich acht Personen in ihre Wohnung eingedrungen und würden sie bedrohen. Wieder rückte die Polizei an und überprüfte den Sachverhalt. In der Wohnung befanden sich aber nur die Mitteilerin und ihr Lebensgefährte. Da die Dame einen verwirrten Eindruck machte, wurde sie einem Arzt vorgestellt. Dieser wies sie in ein Fachkrankenhaus ein.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell