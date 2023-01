Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Rudolstadt gesucht

Saalfeld (ots)

Am Dienstag, dem 17.01.2023 im Zeitraum von 07:45-12:00 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz einer Arztpraxis in der Hugo-Trinckler-Straße in Rudolstadt eine Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde ein am Unfallort geparkter grauer PKW VW Golf durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der verursachende Fahrzeugführer entfernte sich in der Folge vom Unfallort, ohne seine Personalien zu hinterlassen oder die Polizei zu verständigen.

Sachdienliche Hinweise werden durch die Polizei Saalfeld entgegengenommen.

