Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mehrere Verkehrsunfälle am Wochenende

Landkreis Sonneberg (ots)

Über das gesamte Wochenende wurden die Beamten der Polizeiinspektion Sonneberg zu mehreren Verkehrsunfällen gerufen.

Am Freitagmorgen übersah ein Pkw-Fahrer in Neuhaus am Rennweg eine Fußgängerin, welche durch den Zusammenprall verletzt wurde und im Krankenhaus behandelt werden musste.

Am Freitagabend kam es zu einem Verkehrsunfall in Sonneberg. Beide beteiligten Pkw befuhren die Oberlinder Straße. Der vorausfahrende Pkw musste verkehrsbedingt halten und der dahinterfahrende Pkw fuhr diesem auf. Ein Insasse wurde hierbei verletzt. Die Oberlinder Straße war kurzzeitig voll gesperrt.

Am Samstagabend kam es gleich zu drei Unfällen im Landkreis. In Lauscha geriet ein Fahrzeug in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw. Die zwei Insassen des Pkw wurden hierbei leicht verletzt, darunter ein Kind. Die Bahnhofstraße war zeitweise voll gesperrt.

Im Bereich Föritztal verlor ein Fahrzeugführer auf der Landstraße zwischen Jagdshof und Heinersdorf aufgrund der Witterungsverhältnisse die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß gegen die Leitplanke. Ebenso geriet eine Fahrzeugführerin, welche die B89 von Neuhaus-Schierschnitz in Richtung Föritz befuhr, aufgrund der Witterung in die Schutzplanke. Beide Fahrzeugführer wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell