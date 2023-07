Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Knittelsheim - Feldbrand

Knittelsheim (ots)

Am Donnerstagabend, den 13.07.2023 gegen 17:45 Uhr kam es zu einem Feldbrand in der Verlängerung der Ludwigstraße in Knittelsheim. Die freiwillige Feuerwehr rückte in größtmöglicher Stärke aus und löschte den Brand. Während des Brandes wurde eine Pferdekoppel durch die Flammen erfasst und brannte aus. Die Tiere konnten noch rechtzeitig durch die Eigentümer gerettet werden. Die Ursache ist derzeit nicht bekannt und ist Teil der Ermittlungen.

