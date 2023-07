Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Steinfeld L 545 - Von der Fahrbahn abgekommen

Steinfeld (ots)

Am Mittwoch, 12.07.2023, gegen 22:15 Uhr, befuhr die Fahrerin eines Pkw Mazda die Landstraße von Steinfeld in Richtung Bad Bergzabern. In Höhe der Einmündung zur K25 näherte sich von rechts ein weißer Kastenwagen. In der Dunkelheit schätzte die Fahranfängerin die Verkehrssituation falsch ein und befürchtete, der Kastenwagen könnte ihr die Vorfahrt nehmen, weshalb sie ihm ausweichen wollte. Aufgrund eines Ausweichmanövers kam sie nach rechts in den Grünstreifen und der PKW schleuderte über ein Feld und kam dort zum Stehen. Die 18-jährige Fahranfängerin wurde leichtverletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der beschädigte Pkw wurde von einem Abschleppdienst geborgen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell