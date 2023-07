POL-PDLD: Venningen - Abgelenkt durchs Handy

Polizeidirektion Landau

Infolge Ablenkung durch die Nutzung des mitgeführten Handys kam gestern Abend (11.07.2023, 18.20 Uhr) auf der L 542 zwischen Kirrweiler und Venningen ein 31 Jahre alter Autofahrer von seiner Fahrspur nach links ab und kollidierte mit dem Fahrzeug eines entgegenkommenden 22-Jährigen. Während am Fahrzeug des Unfallverursachers nur leichte Beschädigungen am hinteren Fahrzeugteil entstand, wurde am anderen Fahrzeug die gesamte linke Fahrzeugseite demoliert. Der Gesamtunfallschaden liegt bei knapp 8.000 Euro. Die Polizei appelliert: Die Ablenkung durch das Handy am Steuer ist in Deutschland ein großes Problem und eine unterschätzte Gefahr. Schon bei Tempo 50 legt man innerhalb von zwei Sekunden mehr als die Länge eines Tennisplatzes zurück - wer in dieser Zeit aufs Handy schaut, ist 30 Meter blind unterwegs. Wer bei 100 km/h fünf Sekunden aufs Smartphone schaut, durchfährt blind mehr als die Länge eines Fußballfeldes.

