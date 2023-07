POL-PDLD: Presseveröffentlichung der Verkehrsunfallstatistik 2022

Annweiler (ots) - Am Samstag, 8.Juli wurde in den Abendstunden zwischen 20:30h und 0h in der Zweibrücker Straße ein graues Fahrrad der Marke Cube entwendet. Auffällig sollen die Reifen in brauner Farbe sein. Wer Hinweise geben kann, wendet sich bitte an die Polizeiwache Annweiler, per Telefon unter 06346-96460 oder E-Mail an pwannweiler@polizei.rlp.de Rückfragen bitte an: Polizeiwache Annweiler Pressestelle Schreiber, ...

