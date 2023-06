POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall in Ganderkesee verletzt

Delmenhorst (ots) - Eine aufmerksame Zeugin hat am Dienstag, 27. Juni 2023, einen Kabeldiebstahl in Nordenham beobachtet und für die schnelle Ergreifung von Tatverdächtigen gesorgt. Die Frau beobachtete gegen 03:15 Uhr zwei Männer, die in der Großensieler Straße, Höhe Hansingstraße, aufgerollte Kabel und Werkzeug in einem Kleinwagen verstauten und mit diesem in ...

mehr