Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Kabeldiebstahl in Nordenham +++ Tatverdächtige gestellt

Delmenhorst (ots)

Eine aufmerksame Zeugin hat am Dienstag, 27. Juni 2023, einen Kabeldiebstahl in Nordenham beobachtet und für die schnelle Ergreifung von Tatverdächtigen gesorgt.

Die Frau beobachtete gegen 03:15 Uhr zwei Männer, die in der Großensieler Straße, Höhe Hansingstraße, aufgerollte Kabel und Werkzeug in einem Kleinwagen verstauten und mit diesem in Richtung B212 fuhren. Sie vermutete einen Diebstahl und verständigte die Polizei. Ein Pkw, der zu der von ihr durchgegebenen Beschreibung passte, wurde auf der B212 zwischen Esenshamm und Rodenkirchen festgestellt und kontrolliert. Im Fahrzeug fanden die Beamten Kupferkabel in einer Länge von ungefähr 500 Metern und diverse Werkzeuge.

Zeitgleich wurde in der Großensieler Straße ein möglicher Tatort gesucht. Auf dem ehemaligen Betriebsgelände eines Baustoffhandels waren Schlösser von Lagerhallen beschädigt. In einer Halle ragten abgetrennte Kabelenden aus den Wänden. Vereinzelt lagen Kabelstücke auf dem Boden.

Gegen die beiden Insassen des Kleinwagens, einen 33 und einen 43 Jahre alten Mann aus Beverstedt, wurden Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Diebstahls eingeleitet. Das Diebesgut und die Werkzeuge wurden beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell