POL-LIP: Detmold - Alkoholisiert Unfall verursacht

Lippe (ots) - (LW) Am Samstagmorgen gegen 09.20 Uhr wurde ein Kradfahrer bei einem missglückten Überholmanöver leicht verletzt. Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 68-jähriger Mann aus Bremen mit seinem Toyota die Straße "Am Zubringer" in Richtung Holzhausen. Hinter ihm fuhr ein 59 Jahre alter Kradfahrer aus Melle mit seiner BMW. An der Kreuzung "Am Zubringer / Oerlinghauser Straße" beabsichtigte der Pkw-Fahrer, nach ...

