Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Kradfahrer kollidiert mit Pkw

Lippe (ots)

(LW) Am Samstagmorgen gegen 09.20 Uhr wurde ein Kradfahrer bei einem missglückten Überholmanöver leicht verletzt. Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 68-jähriger Mann aus Bremen mit seinem Toyota die Straße "Am Zubringer" in Richtung Holzhausen. Hinter ihm fuhr ein 59 Jahre alter Kradfahrer aus Melle mit seiner BMW. An der Kreuzung "Am Zubringer / Oerlinghauser Straße" beabsichtigte der Pkw-Fahrer, nach lins in Richtung Schötmar abzubiegen und ordnete sich auf die Linksabbiegespur ein. In diesem Moment versuchte der Kradfahrer, den Pkw links zu überholen und prallte dabei gegen die linke Fahrzeugseite des Toyota. Der Kradfahrer stürzte auf die Fahrbahn und erlitt dabei leichte Verletzungen. Sowohl am Pkw als auch an der BMW entstanden Schäden in vierstelliger Höhe. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231-6090 in Verbindung zu setzen.

