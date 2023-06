Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg - Kradfahrer bei Auffahrunfall leicht verletzt

Lippe (ots)

(LW) Am Samstagmittag gegen 13.10 Uhr befuhr ein 41-jähriger Kradfahrer aus Horn-Bad Meinberg mit seiner Harley Davidson die Straße Königswinkel in Richtung des dortigen Kreisverkehrs. Hinter ihm fuhr ein 62-jähriger Blomberger mit seinem Pkw Seat. Am Kreisverkehr hielt der Kradfahrer an, um sich zu vergewissern, dass seine Fahrtrichtung frei von Querverkehr sei. Der hinter ihm fahrende Blomberger ging nach eigenen Angaben davon aus, dass der Kradfahrer sofort weiterfahren würde, da er selber keine vorfahrtberechtigten Fahrzeuge im Kreisverkehr sah und fuhr auf das stehende Krad auf. Das Krad mitsamt Fahrer wurde daraufhin zu Boden geschleudert. Der 42-jährige erlitt leichte Hand- und Beinverletzungen, der Gesamtschaden an den Fahrzeugen wird auf ca. 1.500 Euro geschätzt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat der Polizei Detmold unter der Telefonnummer 05231-6090 zu melden.

