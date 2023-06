Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Einbruch in Mehrfamilienhaus

Lippe (ots)

(LW) Die kurze Abwesenheit einer Bewohnerin nutzten am Freitagmorgen unbekannte Täter, um im Zeitraum zwischen 10.30 und 11.15 Uhr in eine Wohnung in der Mörikestraße einzubrechen. Wie die Täter ins Gebäude gelangten, kann nicht gesagt werden. In einem der oberen Geschosse hebelten sie dann die Wohnungstür der Geschädigten auf und verschafften sich so Zutritt zur Wohnung, die sie im Anschluss komplett nach Wertgegenständen durchsuchten. Zur Beute selber liegen noch keine genauen Erkenntnisse vor. Zeugen, denen im genannten Zeitraum verdächtige Personen im Bereich der Mörikestraße aufgefallen sind, melden sich bitte bei der Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231-6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell