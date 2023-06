Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Kradfahrer bei Kollision mit Pkw leicht verletzt

Lippe (ots)

(LW) Am Samstag gegen 16.35 Uhr befuhr eine 23-jährige Detmolderin mit ihrem Pkw BMW die Leopoldstraße, aus Richtung Hornsche Straße kommend, und beabsichtigte, nach links in die Woldemarstraße abzubiegen. Dabei übersah sie offenbar einen 60-jährigen Kradfahrer aus Delbrück, der ihr auf seiner Honda entgegenkam. Das Krad prallte auf die linke vordere Ecke des Pkw und kam zu Fall. Der Kradfahrer wurde mit leichten Verletzungen ins Klinikum in Detmold eingeliefert. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf ca. 3.100 Euro. Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090 in Verbindung zu setzen.

