Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Diebstahl mit hohem Sachschaden in Lemwerder +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Hoher Sachschaden ist bei einem Diebstahl von Fahrzeugteilen in Lemwerder entstanden. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte haben in der Zeit von Sonntag, 25. Juni 2023, 17:00 Uhr, bis Montag, 26. Juni 2023, 14:00 Uhr, eine Scheibe eines geparkten Mercedes in der Ernst-Pieper-Straße beschädigt. Der Pkw stand in einer Sackgasse vor einem Zufahrtstor zum Flugplatz und konnte anschließend geöffnet werden. Es wurden hochwertige Bauteile demontiert und entwendet, so dass ein Schaden von ungefähr 9.000 Euro entstand.

Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatortes gesehen hat, wird gebeten, sich unter 04401/935-0 mit der Polizei in Brake in Verbindung zu setzen.

