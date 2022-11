Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: BMW-Fahrer touchiert geparkten Ford Focus

Preußisch Oldendorf (ots)

Am Montag, dem 31. Oktober ist es an der Bahnhofstraße in Bad Holzhausen zu einer Unfallflucht gekommen.

Den Erkenntnissen zufolge hatte ein Autofahrer seinen blauen Ford Focus zum Besuch einer Halloween-Veranstaltung am rechten Fahrbahnrand der Bahnhofstraße kurz vor der Einmündung zur Röthestraße abgestellt. Als der Mann gegen 17.25 Uhr zurück zu seinem Wagen ging, näherte sich in gleicher Fahrtrichtung ein offenbar schwarzer BMW-Kombi und touchierte den linken Außenspiegel des Fords. Trotz dessen setzte der unbekannte Fahrer seine Fahrt in westlicher Fahrtrichtung unbeirrt fort und entfernte sich von der Unfallstelle ohne seinen Pflichten nachzukommen. Den Angaben des Geschädigten zufolge, dürfte der unbekannte BMW-Fahrer nach dem Unfall nach rechts in die Röthestraße in Richtung der Grenzstraße abgebogen sein.

Die Ermittler erhoffen sich nun, dass andere Besucher der Halloween-Veranstaltung ebenfalls auf den Unfall aufmerksam geworden sein könnten. Hinweise zum Verursacher werden vom Verkehrskommissariat Lübbecke unter Telefon (05741) 2770 erbeten.

