Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Steinfeld - Erneuter Brand in der katholischen Kirche Steinfeld

Bild-Infos

Download

Steinfeld (ots)

Bereits zum zweiten Mal kam es in der katholischen Kirche in der Bahnhofstraße zu einem Brand. Am 13.07.2023, zwischen 08:00 und 09:30 Uhr wurde von einem bislang noch unbekannten Täter ein Tuch in Brand gesetzt, welches über einen Ständer hing. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 300.- Euro. Am 02.05.23 kam es ebenfalls zu einer Sachschädigung durch ein Feuer in der Kirche. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de auf.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell