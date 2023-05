Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Festnahme nach Fahrzeugdiebstahl

Ratzeburg (ots)

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

26. Mai 2023 | Kreis Stormarn - 25.05.2023 - Ahrensburg

Am 25.05.2023, nahm eine Streifenwagenbesatzung gegen 02.20 Uhr im Bereich der Straße Gartenholz in Ahrensburg zwei Personen an einem abgestellten, geöffneten Pkw Toyota Rave 4 wahr. Sie beabsichtigten diese zwei Männer zu kontrollieren, als gleich einer die Flucht in unbekannte Richtung ergriff.

Ein 22 Jahre alter Mann wurde noch angetroffen, kontrolliert und anschließend vorläufig festgenommen.

Wie sich nämlich herausstellte, waren an dem Fahrzeug Hamburger Kennzeichen montiert, obwohl der Toyota mit einer Oldesloer Ortskennung zugelassen ist. Weitere Ermittlungen ergaben, dass das Fahrzeug in der Nacht vom 16.05.2023 auf den 17.05.2023 in Oststeinbek entwendet wurde.

Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde der 22-Jährige nach Durchführung einer erkennungsdienstlichen Behandlung wieder entlassen, da er über einen festen Wohnsitz im EU- Ausland verfüge und somit kein Haftgrund vorliege. Die Ermittlungen werden nun wegen des Verdachts der Hehlerei und der Urkundefälschung fortgeführt.

Christian Braunwarth, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck Sandra Kilian, Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg Hinweise: Nachfragen zu dieser Medieninformation richten Sie bitte an die Pressestelle der Polizeidirektion Ratzeburg.

