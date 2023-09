Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizeibeamte beenden Hochzeitsfeier nach Gewalt und Widerstand

Gelsenkirchen (ots)

Eine Hochzeitsfeier ist in Gelsenkirchen-Feldmark am Sonntagmorgen, 10. September 2023, unschön zu Ende gegangen. Die Polizei war um 0.48 Uhr zum Vereinsheim einer Kleingartenanlage an der Aldenhofstraße gerufen worden, weil zuvor mehrere Hochzeitsgäste in Streit geraten waren. Als die Beamten eintrafen, um den Sachverhalt zu klären, herrschte von Beginn an eine aggressive Stimmung unter einem Großteil der Gesellschaft, so dass umgehend weitere Kräfte zur Unterstützung angefordert wurden. Im weiteren Verlauf kam es erneut zu weiteren Streitigkeiten und aggressiven Pöbeleien, auch gegen die Einsatzkräfte. Zwei Gäste, ein 22 und ein 31 Jahre alter Gelsenkirchener, gingen zielgerichtet in drohender Haltung auf einen Beamten und seinen Diensthund zu. Um einen drohenden Angriff zu verhindern, ließ der Beamte den Hund los, der die beiden Störer biss und dabei leicht verletzte. Als die Beamten die beiden Männer zur Personalienfeststellung in Gewahrsam nahmen, sperrte sich der 31-Jährige massiv gegen die Maßnahmen. Unter anderem versuchte er, einer Beamtin den Einsatzmehrzweckstock zu entreißen. Beide Männer wurden zur Gemütsberuhigung zur Wache gebracht. Die Beamten beendeten die Feier und sprachen zahlreiche Platzverweise aus. Nach bisherigen Ermittlungen liegt dem Tumult ein Beziehungsstreit zwischen einer 32 Jahre alten Frau und einem 34 Jahre alten Mann zu Grunde.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell