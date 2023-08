Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht der Polizeiinspektion Bendorf für das Wochenende 11.08.2023 bis 13.08.2023

Bendorf (ots)

Einbruchdiebstahl

In Vallendar, am Marienberg, kam es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zu einem Einbruchdiebstahl in ein Bürogebäude. Die unbekannten Täter gelangten durch ein gekipptes Fenster in das Gebäude und durchsuchten dann mehrere Büroräume. Sie beschädigten mehrere verschlossene Innentüren und durchwühlten vorhandene Schränke und Schubladen. Es wurde ein hoher, vierstelliger, Geldbetrag entwendet. Die Polizei weist darauf hin, dass ein lediglich gekipptes Fenster für Diebe fast kein Hindernis darstellt und diese innerhalb von wenigen Minuten so in Gebäude gelangen können.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Freitag, den 11.08.2023, um 10:30 Uhr, ereignete sich in Bendorf im Abfahrtsbereich der B42 zur Engerser Straße in Bendorf ein Verkehrsunfall mit Beteiligung eines PKW und eines Rollers. Der 53-jährige Fahrer des Rollers wollte aus Richtung Brauereistraße in Richtung Stadtmitte fahren. Der 36-jährige Fahrer des PKW kam von der B42 und beabsichtigte in Richtung Brauereistraße zu fahren. Im Kreuzungsbereich der beiden Straßen kam es zum Zusammenstoß. Der Fahrer des Rollers stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Die beiden unfallbeteiligten Fahrer beschuldigten den jeweils Andern den Unfall durch ein Fehlverhalten verursacht zu haben.

Verkehrsunfallflucht

In Vallendar kam es gegen 11 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Hellenstraße. Der Fahrer eines schwarzen SUV, vermutlich Range Rover, touchierte beim Ausparken einen anderen geparkten PKW. Im Anschluss verließ der Fahrer die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. An dem geparkten PKW entstanden geringe Lackschäden.

Angriff auf Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes In Urbar wurden am Samstag, gegen 23:30 Uhr, zwei Security Mitarbeiter angegriffen. Die beiden Sicherheitskräfte kontrollierten anlässlich der Veranstaltung "Rhein in Flammen" das Rheinufer in Urbar. Dabei fühlte sich einer der Zuschauer durch die Taschenlampen des Sicherheitsdienstes gestört und bedrohte eine Security Kraft. Anschließend stieß der Zuschauer den Mann weg, packte ihn danach am Kragen und erhob die Faust gegen ihn. Den beiden Security Mitarbeitern gelang die Flucht zu einer angrenzenden Gaststätte, von wo aus sie die Polizei verständigten. Der Tatverdächtige flüchtete mit weiteren Personen im Anschluss mit einem PKW von der Örtlichkeit.

Zeugen der Vorfälle/Unfälle werden gebeten sich bei der Polizei Bendorf zu melden.

Verkehrsgefährdung durch Mammut

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 04:10 Uhr, wurde der Polizei in Bendorf gemeldet, dass ein großes Tier, vermutlich ein Mammut, direkt neben der B413, in Bendorf am Straßenrand stehen würde. Diesem Hinweis nachgehend wurde die Örtlichkeit sofort durch Kräfte der Polizei überprüft. Trotz intensiver Suche konnte kein Mammut festgestellt werden. Auch lagen der Polizei keine Meldungen über eventuell abgängige Mammuts von Privathauhalten oder zoologischen Einrichtungen vor. Die Ermittlungen ergaben, dass es sich vermutlich um Kamele eines aktuell auf einer Wiese neben der B413 in der Vallendarer Straße campierenden Zirkus handelte.

