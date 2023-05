LPI-NDH: Verkehrsunfall ohne Fahrzeugführer

Greußen (ots) - Am gestrigen Nachmittag kam es gegen 15.30 Uhr auf der Bundesstraße 4 bei Greußen zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Pkw überschlug sich in Folge eines Auffahrunfalls und landete im Straßengraben. Der Verkehr musste kurzzeitig halbseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Die Insassen beider Autos wurden leicht verletzt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Telefon: 03631/961503 E-Mail: ...

