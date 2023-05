LPI-NDH: Verkehrsunfall mit Motorrad

Bad Frankenhausen (ots) - Der Fahrer eines Müllfahrzeuges beabsichtigte am Donnerstag von der Straße Am Wallgraben in die Franz-Winter-Straße zu rangieren. Hierbei stieß er gegen einen parkenden PKW. Dieser wurde in weiterer Folge gegen ein weiteres dahinter parkendes Fahrzeug geschoben. An allen Drei Fahrzeugen entstand Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Telefon: ...

