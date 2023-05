Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mehrere beschädigte Autos nach Rangiermanöver

Bad Frankenhausen (ots)

Der Fahrer eines Müllfahrzeuges beabsichtigte am Donnerstag von der Straße Am Wallgraben in die Franz-Winter-Straße zu rangieren. Hierbei stieß er gegen einen parkenden PKW. Dieser wurde in weiterer Folge gegen ein weiteres dahinter parkendes Fahrzeug geschoben. An allen Drei Fahrzeugen entstand Sachschaden.

