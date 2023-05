Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wehrhafter Ladendieb

Mühlhausen (ots)

Ein Ladendieb wollte in einem Drogeriemarkt am Mittwochabend Beute machen. Mit mehreren Prosecco-Flaschen versuchte der 49-Jährige das Beutegut an der Kasse vorbei in seinen Besitz zu bringen - ohne vorher dafür zu bezahlen. An der Kasse wurde der Mann dann angesprochen und aufgehalten, hier setzte er sich zur Wehr, konnte jedoch dingfest gemacht werden. Die hinzugerufenen Beamten der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich nahmen die Personalien des Diebes auf und leiteten das Strafverfahren wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls ein. Neben der Durchführung der repressiven Maßnahmen durch die Polizei wurde dem Täter ein Hausverbot ausgesprochen und die Beinahebeute abgenommen.

