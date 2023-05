Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brand in Lagerhalle

Sondershausen (ots)

Auf einem Reiterhof in Sondershausen kam es in der zurückliegenden Nacht zu dem Brand in einer Lagerhalle. Nach ersten Erkenntnissen wurden weder Tiere, noch Menschen gefährdet. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf etwa 20000 Euro. Am Donnerstag werden Beamte der Kriminalpolizeiinspektion Nordhausen zum Einsatz kommen, um nach der Brandursache zu ermitteln.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell