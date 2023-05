LPI-NDH: Ödlandbrand

Nordhausen (ots) - In der Stolberger Straße machten sich erwachsene Personen die Körpergröße eines Kleinkindes zu Nutzen. Sie hoben das Kind in einen Altkleidercontainer, aus welchem im Nachgang Kleidungstücke an die anwesenden Erwachsenen herausgegeben wurden. Diese ließen die Kleidung widerrechtlich in ihren Besitz übergehen und entfernten sich noch vor Eintreffen der Polizeibeamten in unbekannte Richtung. Der Inspektionsdienst Nordhausen hat die Ermittlungen ...

