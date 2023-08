Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: PI Simmern - Wochenendpressemeldung der Polizeiinspektion Simmern Berichtszeitraum: Freitag, 11.08.2023, bis einschließlich Sonntag 13.08.2023

Simmern (ots)

Am Freitag sorgte ein Bürger der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen gleich für mehrere Polizeieinsätze. Zunächst fiel der 56-jährige Mann dadurch auf, dass er barfuß auf einer Landstraße unterwegs war. Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten besorgt diesen Fußgänger. Er wurde durch eine Streifenwagenbesatzung, die unterwegs war, eine Sachbeschädigung im Stadtgebiet Simmern aufzunehmen, kontrolliert. Er befand sich auf dem Weg nach Hause und konnte nach der Kontrolle seinen Weg fortsetzen. Die Streife stellte im Rahmen ihrer Anzeigenaufnahme im Stadtgebiet fest, dass eben dieser Fußgänger zuvor das Kennzeichen eines PKWs aus seiner Halterung gerissen und mit diesem Kennzeichen auf ein Motorrad eingeschlagen hatte. Zudem riss er die Werbeflagge eines örtlich ansässigen Fitnessstudios aus seiner Halterung und platzierte diese ebenfalls am zuvor genannten Motorrad. An allen Gegenständen entstand geringer Sachschaden. Der Fußgänger wurde nochmals aufgesucht und schließlich in einem ihm fremden Garten angetroffen. Der verhaltensauffällige Mann klopfte energisch an die Fenster des Anwesens. Er wurde schließlich in der Hunsrückklinik in ärztliche Obhut übergeben. Gegen den Beschuldigten wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Am Samstagnachmittag befand sich eine Streife der Polizeiinspektion Simmern in der Gemarkung Mastershausen auf Streife. Auf der dortigen Landstraße bemerkten die Polizeibeamten einen Geländewagen im Gegenverkehr, der in geringer Entfernung vor dem Funkstreifenwagen auf die Gegenspur geriet. Das Fahrzeug wurde einer Kontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass ein 3-jähriges Kind auf dem Schoß des 31-jährigen Fahrzeugführer saß. Der Fahrzeugführer war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Darüber hinaus war der mitgeführte Anhänger nicht zugelassen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

