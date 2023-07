Feuerwehr Detmold

FW-DT: Detmolder Feuerwehr bekämpft Brand in Scheune

Detmold (ots)

Am heutigen Vormittag um 10:26 Uhr wurden das hauptamtliche Personal, der Löschzug Mitte und der Rettungsdienst zu einer unklaren Rauchentwicklung in die Straße Johanettental gerufen. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte ergab sich, dass die Rauchentwicklung von einer dortigen Scheune mit einer Größe von etwa 800 m² Grundfläche ausging. Sofort wurde daraufhin das Einsatzstichwort auf "Feuer 3" erhöht, was zur Folge hatte, dass die Löschgruppe Remmighausen ebenfalls zur Einsatzstelle alarmiert wurde. Die Feuerwehr verschaffte sich Zugang zu dem Gebäude und ging unter Atemschutz vor, um das Feuer zu bekämpfen. Da ein Brandherd in einer Zwischendecke verortet wurde und dort nur schwer zu erreichen war, wurde das sogenannte Cobra-System nachgefordert, mit dem Feuer in schwer zugänglichen Bereichen gelöscht werden kann. Aus dem Brandobjekt, bei dem es sich um Lagerräumlichkeiten des LWL-Landesmuseums handelt, wurden gelagerte Gegenstände in Sicherheit gebracht. Nachdem die Löscharbeiten abgeschlossen waren, wurde das Objekt mittels Wärmebildkamera auf eventuelle Glutnester kontrolliert.

Im Verlauf des Einsatzes wurde die Löschgruppe Brokhausen ebenfalls zur Einsatzstelle nachgefordert, während die Löschgruppe Hiddesen die Feuer- und Rettungswache besetzte, um eventuelle Paralleleinsätze anfahren zu können. Zu einem solchen kam es um 14:13 Uhr: Ein umgestürzter Baum blockierte die Bielefelder Straße. Die Einsatzkräfte nahmen eine Kettensäge vor und beseitigten das Hindernis.

