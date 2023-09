Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Auto kommt im Verteilerkreisel von Fahrbahn ab

Gelsenkirchen (ots)

Ein 25-jähriger Autofahrer aus Herten verlor am Freitag, 8. September 2023, aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Auto und durchbrach die Leitplanke des Verteilerkreisels an der A52 in Buer. Der Hertener hatte zuvor die Ausfahrt der A52 genommen und ist dann nicht der linksseitigen Straßenführung gefolgt, sondern geradeaus durch die dortige Leitplanke gefahren. Der Kleinwagen kam infolgedessen auf der Grünfläche des Verteilerkreisels zum Stehen. Bedingt durch den Aufprall wurde der Fahrzeugführer leicht verletzt und am Auto als auch an der Leitplanke entstanden erhebliche Sachschäden. Ein hinzugerufener Rettungswagen brachte den 25-Jährigen in ein umliegendes Krankenhaus. Warum der junge Autofahrer die Kontrolle über sein Auto verlor ist Gegenstand der Ermittlungen. Für die Zeit der Unfallaufnahme und der Bergung des Fahrzeugs waren Teile der Vinckestraße für den Verkehr gesperrt.

