Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Diebstahl aus Baustelle

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Hohenzollernstraße;

Tatzeit: zwischen 25.08.2023, 15.00 Uhr, und 26.08.2023, 07.00 Uhr;

Einen Camping-Kühlschrank entwendet haben Unbekannte in der Nacht zum Samstag in Bocholt von einer Baustelle. Die Täter waren gewaltsam in den Rohbau an der Hohenzollernstraße eingedrungen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell