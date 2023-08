Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn - Geparkter Wagen beschädigt

Südlohn (ots)

Unfallort: Südlohn, Südwall;

Unfallzeit: 26.08.2023, zwischen 09.20 Uhr und 10.30 Uhr;

Einen Schaden an ihrem Wagen entdeckt hat eine Autofahrerin am Samstag in Südlohn. Als möglicher Unfallort kommt der Südwall in Frage: Dort hatte der schwarze Mercedes zwischen 09.20 Uhr und 10.30 Uhr gestanden. Daneben habe nach Angaben der Geschädigten ein weißer Smart gestanden - ob dieser an dem Unfall beteiligt war, ist nicht bekannt. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell