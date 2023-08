Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Tresor gestohlen

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Kaiser-Wilhelm-Straße;

Tatzeit: zwischen 25.08.2023, 12.00 Uhr, und 27.08.2023, 08.00 Uhr;

In Geschäftsräume eingedrungen sind Unbekannte am Wochenende in Bocholt. Die Täter hatten eine Fensterscheibe eingeschlagen und gelangten so in das Gebäude an der Kaiser-Wilhelm-Straße. Die Einbrecher entwendeten einen Tresor. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell