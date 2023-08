Rhede (ots) - Tatort: Rhede, Jahnstraße; Tatzeit: zwischen 25.08.2023, 18.50 Uhr, und 26.08.2023, 07.30 Uhr; Unbekannte drangen in der Nacht zum Samstag gewaltsam in die Büroräume eines Geschäftes an der Jahnstraße ein. Sie schnitten eine Öffnung in die Umzäunung des Firmengeländes. Ein Bürofenster hatten die Täter mit einem Gullideckel zerstört und anschließend das Innere betreten. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten die Täter nicht in die angrenzenden ...

