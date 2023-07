Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Schlägerei an der Metzgertheke

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Nachmittag des 29.07.2023 kam es an der Metzgertheke eines Supermarktes in Neustadt zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einer Gruppe junger Männer und dem Geschädigten. Zunächst gerieten die Beteiligten wohl wegen zu geringem Abstands in der Warteschlange in Streit. In Folge des Streits habe ein 24-Jähriger den Geschädigten geschubst und geschlagen. Hierdurch wurde der Mann leicht verletzt. Die Beamten stellten den notwendigen Abstand wieder her und nahmen eine Anzeige wegen Körperverletzung auf.

