Polizei Düren

POL-DN: Flucht endete mit einem Verkehrsunfall und Festnahme

Jülich (ots)

Ein 31-Jähriger aus Mönchengladbach flüchtete mit seinem Audi vor einer Streifenwagenbesatzung und verunfallte.

Der 31-Jährige sollte am Montagnachmittag (17.04.2023) im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Ortslage Bourheim kontrolliert werden. Dabei missachtete er jegliche Anhaltezeichen der Polizei und setzte seine Fahrt mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit fort. Der Mönchengladbacher überholte rücksichtslos andere Verkehrsteilnehmer, beging mehrere Verkehrsverstöße und erhöhte fortwährend seine Geschwindigkeit. In der Ortslage Weiler Langweiler konnte der Audi verunfallt in einer Böschung aufgefunden werden. Während der Fahrer zu Fuß in Richtung der Bundesautobahn flüchtete, traf die Polizei am verunfallten Fahrzeug auf die 37-jährige Beifahrerin. Doch dies war noch nicht genug: der Mönchengladbacher lief zwei Mal quer über die Autobahn. Heraneilende Polizisten ergriffen ihn und nahmen ihn anschließend fest. Der Grund der Flucht wurde im Nachhinein schnell klar: Gegen den Raser liegen zwei Haftbefehle vor. Außerdem hatte er Drogen konsumiert und kann keine gültige Fahrerlaubnis mehr vorweisen. Der Fahrer wurde vorläufig festgenommen und der Polizeiwache zugeführt. Sowohl der Fahrer, als auch seine Beifahrerin sind unverletzt.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell