POL-DN: Detektiv stellt Ladendiebe

Düren (ots)

In einem Dürener Kaufhaus ist es am vergangenen Freitag um 15.00 Uhr zu einem Diebstahl mehrerer Bekleidungsartikel gekommen.

Der 58-jährige Ladendetektiv des Geschäfts in der Wirtelstraße beobachtete über die Videoüberwachungsanlage, wie zwei männliche Personen mehrere Kleidungsstücke mit in eine Umkleidekabine nahmen. Nach beendeter Anprobe legten sie allerdings nur wenige Artikel zurück in die Auslage. Dies machte den Detektiv stutzig, als er dann auch noch abgerissene Etiketten in der Umkleidekabine vorfand, folgte er den beiden Männern nach Draußen. Die beiden ergriffen daraufhin die Flucht in ein nahe gelegenes Parkhaus. Hier gelang es den Tätern, den Ladendetektiv hinter einer Parkhaustür auszusperren, indem sie diese zuhielten. Gemeinsam gelang es der hinzugerufenen Polizei und dem Sicherheitsdienst die flüchtigen Männer kurze Zeit später zu stellen. Ein Tatverdächtiger trug unter seiner Bekleidung eine zuvor entwendete Sporthose, außerdem war er im Besitz von Betäubungsmitteln. Bei der anschließenden Absuche des Parkhauses konnte weiteres Diebesgut unter einem geparkten Pkw aufgefunden werden. Die Kleidungsstücke wurden sichergestellt, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

