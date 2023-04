POL-DN: Unfall auf der L495: Eine Schwerverletzte und eine Leichtverletzte

Düren (ots) - Bislang Unbekannte brachen in der Zeit von Donnerstag (13.04.2023) und Freitag (14.04.2023) in eine Glaserei in der Steinbißstraße ein. Sie erbeuteten einen dreistelligen Eurobetrag. Nach Angaben des Inhabers, einem 63-Jährigen aus Düren, lässt sich die Tatzeit auf den Zeitraum zwischen 17:00 Uhr und 06:45 Uhr eingrenzen. In dieser Zeit verschafften sich der oder die Täter gewaltsam Zutritt zu den Geschäftsräumen. In den Räumlichkeiten öffneten und ...

