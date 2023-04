Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Glaserei

Düren (ots)

Bislang Unbekannte brachen in der Zeit von Donnerstag (13.04.2023) und Freitag (14.04.2023) in eine Glaserei in der Steinbißstraße ein. Sie erbeuteten einen dreistelligen Eurobetrag.

Nach Angaben des Inhabers, einem 63-Jährigen aus Düren, lässt sich die Tatzeit auf den Zeitraum zwischen 17:00 Uhr und 06:45 Uhr eingrenzen. In dieser Zeit verschafften sich der oder die Täter gewaltsam Zutritt zu den Geschäftsräumen. In den Räumlichkeiten öffneten und durchsuchten sie mehrere Schränke und entwendeten den Inhalt der Kasse. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, sich unter der 02421 949-6425 bei der Leitstelle der Polizei zu melden.

