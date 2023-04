Polizei Düren

POL-DN: Start in die Motorradsaison

Kreis Düren (ots)

Langsam wird es in der Rureifel Frühling. Und wie jedes Jahr kommen mit dem Beginn der neuen Jahreszeit die Motorradfahrer und -fahrerinnen zurück auf die Straßen des Kreisgebietes. Besonders die Strecken rund um Hürtgenwald, Nideggen und Heimbach bieten abwechslungsreiche und kurvige Ausfahrten.

Leider ereignen sich - nicht nur dort - immer wieder schwere Verkehrsunfälle, bei denen Motoradfahrende verunglücken. 2022 gab es im bei uns im Kreisgebiet 85 Unfälle, an denen Biker beteiligt waren. Vier dieser Unfälle endeten tödlich!

Wir wollen Unfällen vorbeugen - die Bekämpfung von Verkehrsunfällen unter Beteiligung von Motorradfahrenden ist deshalb seit Jahren ein Schwerpunktthema unserer Polizeibehörde. Verstärkung bekommen wir dabei von unseren Kolleginnen und Kollegen aus Aachen und Euskirchen. Gemeinsam kontrollieren wir, im Rahmen des Linksrheinischen Qualitätszirkels "Kradfahrer", regelmäßig die Verkehrssituation auf beliebten Ausflugsstrecken in der gesamten Nordeifel - damit Sie sicher unterwegs sind!

Zusätzlich möchten wir Ihnen wie jedes Jahr folgendes mit auf die Strecke geben:

Erfahrungsgemäß sind an schönen Tagen zahlreiche Ausflügler in der Eifel unterwegs, ob mit dem Motorrad, dem Fahrrad, mit dem Auto oder dem Wohnmobil. Sie alle müssen sich die Straßen teilen, mit dem Fehlverhalten von anderen Verkehrsteilnehmern rechnen und aufeinander Rücksicht nehmen.

An was sollten Sie noch denken:

- Reinigen Sie das Motorrad gründlich, vor allem wenn es längere Zeit gestanden hat. Überprüfen Sie Ihre Maschine auf Mängel! - Prüfen Sie den Stand von Motoröl, Bremsflüssigkeit und Kühlmittel! - Testen Sie die Lichtanlage! - Prüfen Sie das Reifenprofil, Luftdruck und Alter der Reifen. Haben die Reifen weniger als 1,6 Millimeter Profil oder sind älter als sechs Jahre? Dann benötigen Sie neue. - Denken Sie auch an sich: Tragen Sie Schutzkleidung und starten Sie gemäßigt und defensiv in das Fahrvergnügen; vielleicht sind Ihre Fahrkünste etwas eingerostet und Sie müssen sich erst wieder an das Fahren und Ihre Maschine gewöhnen. - Die Kreispolizeibehörde Düren wünscht allen Motorradfahrenden einen guten und knitterfreien Start in die Saison.

Mehr Informationen zu allen wichtigen Themen rund um das Motorradfahren erhalten Sie übrigens auf der PoliTour; einer von der Polizei geführten Motorradausfahrt über die schönsten Strecken des Kreisgebiets. Nähere Informationen zu aktuellen Terminen für das Jahr 2023 erhalten Sie in Kürze.

