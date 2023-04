Polizei Düren

POL-DN: Unfall auf der L 11

Aldenhoven (ots)

Drei Leichtverletzte, zweimal Totalschaden und ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 40.000 Euro - das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls der sich am frühen Sonntagabend (16.04.2023) auf der L11 ereignete.

Ein 19-Jähriger aus Aldenhoven befuhr gegen 17:20 Uhr mit seinem Pkw die L11, aus Fahrtrichtung Eschweiler kommend, in Richtung Aldenhoven. Zur gleichen Zeit war ein 50-jähriger Mann aus Eschweiler ebenfalls auf der L11 unterwegs. Er befuhr die Landstraße in die entgegengesetzte Richtung und hatte eine 17-jährige Beifahrerin, ebenfalls aus Eschweiler, mit an Bord. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der 19-Jährige in den Gegenverkehr. Der 50-Jährige versuchte noch dem 19-Jährigen auszuweichen, eine Kollision konnte jedoch nicht mehr verhindert werden. Der Pkw des 19-Jährigen kam nach der Kollision nach links von der Fahrbahn ab und anschließend in einem Graben zum Stehen. Das Fahrzeug des Mannes aus Eschweiler kam ebenfalls von der Fahrbahn ab, geriet in einen Graben und überschlug sich bevor es auf dem Dach liegend zum Stillstand kam. Alle drei Fahrzeuginsassen wurden leicht verletzt und mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die beiden Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

