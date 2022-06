Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Billigheim-Ingenheim - Beim Wenden Hauswand beschädigt und geflüchtet

Landau (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr am Freitagnachmittag (03.06.2022) zwischen 16:30 Uhr und 20:00 Uhr die Pfützgasse in Billigheim-Ingenheim. Beim Wenden in einer kleinen Seitengasse stieß der Fahrer gegen die Hauswand des dortigen Anwesens. Hierbei wurden der Putz und das Fallrohr der Dachrinne beschädigt. Anschließend setzte der Fahrer seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Landau unter 06341/287-0 oder pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

