Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Einbruch in Büro

Rhede (ots)

Tatort: Rhede, Jahnstraße;

Tatzeit: zwischen 25.08.2023, 18.50 Uhr, und 26.08.2023, 07.30 Uhr;

Unbekannte drangen in der Nacht zum Samstag gewaltsam in die Büroräume eines Geschäftes an der Jahnstraße ein. Sie schnitten eine Öffnung in die Umzäunung des Firmengeländes. Ein Bürofenster hatten die Täter mit einem Gullideckel zerstört und anschließend das Innere betreten. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten die Täter nicht in die angrenzenden Verkaufsräume. Derzeit steht nicht fest, ob etwas entwendet wurde.

Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (Telefon 02871 / 299-0). (mh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell