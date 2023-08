Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Pedelec-Fahrer schwer verletzt

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Losserstraße;

Unfallzeit: 27.08.2023, 01.00 Uhr;

Schwere Verletzungen erlitt ein 52-jähriger Pedelec-Fahrer aus Gronau in der Nacht zum Sonntag bei einem Sturz mit seinem Zweirad. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr er gegen 01.00 Uhr die Unterführung zwischen den Kreisverkehren Zollstraße und Steinstraße. Er hatte dabei nicht den vorgesehenen Radweg, sondern die Fahrbahn benutzt. In einer Rechtskurve kam er aus bisher unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Bordstein und anschließend gegen die Tunnelwand. Nach notärztlicher Versorgung vor Ort brachten ihn Rettungskräfte mit einem Rettungswagen in ein Gronauer Krankenhaus. Da die Atemluft des 52-Jährigen nach Alkohol roch, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell