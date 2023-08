POL-BOR: Borken - Täter flüchtet nach Alarmauslösung

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Daimlerstraße; Tatzeit: 26.08.2023, zwischen 12.30 Uhr und 20.00 Uhr; Unbekannte drangen am Samstag gewaltsam in eine Lagerhalle einer Firma an der Daimlerstraße ein. Zwischen 12.30 Uhr und 20.00 Uhr zerstörten sie eine Scheibe eines Rolltores und verschafften sich Zugang zur Halle. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (Telefon ...

