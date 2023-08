POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Lagerhalle

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Bussardweg; Tatzeit: 27.01.2023, 01.15 Uhr; Unbekannte drangen in der Nacht zum Sonntag gewaltsam in die Büroräume eines Geschäftes am Bussardweg ein. Sie nutzten eine Leiter und ein gekipptes Fenster, um in die Räume im ersten Stock zu gelangen. Vermutlich flüchteten die Täter, als ein Bewohner mit einem Fahrzeug auf das Grundstück fuhr. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts ...

mehr