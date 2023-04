Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: 18-Jähriger attackiert Senior am Spielautomaten

Regensburg (ots)

Am Freitagnachmittag (21. April) hat ein 18-Jähriger in einem Lokal am Hauptbahnhof Regensburg einen Rentner an einem Spielautomaten angegriffen. Die Bundespolizei ermittelt wegen Körperverletzung

Ersten Erkenntnissen zufolge spielte gegen 15:15 Uhr der 69-Jährige mit einem Bekannten an einem Automaten in einem Lokal am Regensburger Hauptbahnhof. Plötzlich erschienen zwei Bulgaren im Alter von 18 beziehungsweise 15 Jahren am Automaten. Der ältere der beiden schlug dem 69-Jährigen unvermittelt gegen den Kopf. Der Mann stellte den Jungen zur Rede und packte ihn am Hals. Daraufhin zogen die Teenager erst mal weiter. Doch anscheinend hatten die beiden noch nicht genug. Als sie zurückkamen, bespuckte einer der Jungen den 69-Jährigen und bedrohte ihn.

Das Bundespolizeirevier Regensburg ermittelt wegen Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Bundespolizisten den 18-Jährigen aus der Dienststelle. Der Vater des 15-Jährigen holte seinen Sohn am Bundespolizeirevier ab.

