LPI-J: Misslungener Diebstahl

Weimar (ots) - Am 03.04.2023 gegen 13:45 Uhr standen zwei Sattelzüge zwecks Waren- anlieferung an der Rückseite des Obi-Marktes in der Landhausallee. Da ein Lkw hauseigene Produkte anlieferte, sollte dieser bei der Entladung bevorzugt werden. Dies interpretierte der andere Fahrer allerdings als "Vordrängeln". Im weiteren Verlauf kam es dann zu Streitigkeiten zwischen den beiden Fahrern in dessen Folge der vermeintlich Benachteiligte gegen die Rückleuchte des anderen ...

