Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Streitigkeiten in einem Lebensmittelmarkt eskalieren

Wesel (ots)

Am Freitag, den 22.04.2022, gegen 14.00 Uhr, kam es in einem Markt eines Lebensmitteldiscounters an der Schermbecker Landstraße zu Streitigkeiten zwischen zwei Familien. Hintergrund war ein Vorfall zwischen den Kindern der Familien in der Vergangenheit, was sich am gestrigen Tage zunächst von Beleidigungen, über eine Schubserei bis hin zu Körperverletzungen weiterentwickelte. Diese Abläufe gipfelten letztlich im Einsatz von Pfefferspray durch eine der beteiligten Parteien. Wegen des eingesetzten Pfeffersprays wurde der Lebensmittelmarkt kurzfristig geräumt bis sich das Pfefferspray verflüchtigt hatte. Neben den unmittelbar Beteiligten wurden auch noch mindestens zwei unbeteiligte Kunden durch das eingesetzte Pfefferspray verletzt. Alle verletzten Personen konnten, nach einer Behandlung durch eingesetzte Rettungswagenbesatzungen, vor Ort wieder entlassen werden. Abschließend wurden auch noch eingesetzte Polizeibeamte beleidgt, so dass der ganze Vorfall eine Vielzahl verschiedener Strafanzeigen zur Folge hat.

