Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Verkehrsunfall mit einer schwer- und einer leichtverletzten Person

Wesel (ots)

Am Freitag, den 22.04.2022, gegen 14.40 Uhr kam es in Wesel im Einmündungsbereich Schermbecker Landstraße / Hagerstownstraße zu einem Verkehrsunfall bei dem die beiden beteiligten Pkw-Fahrer /-in verletzt wurden. Dabei befuhr eine 20-jährige Pkw-Fahrerin aus Wesel die Schermbecker Landstraße aus Richtung Wesel kommend in Fahrtrichtung Autobahn. Im Bereich der Einmündung Schermbecker Landstraße wollte sie ihre Fahrt in die Hagerstownstraße fortsetzen, nachdem der Gegenverkehr angehalten hatte. Aus bisher ungeklärter Ursache kollidierte sie im Einmündungsbereich mit einem, auf der Schermbecker Landstraße in Richtung Wesel fahrenden 61-jährigen Pkw-Fahrer. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Bereich der Unfallstelle gesperrt und der Verkehr durch Polizeibeamte abgeleitet werden. Die 20-Jährige musste stationär in einem örtlichen Krankenhaus aufgenommen werden, während sich der 61-Jährige leicht verletzte. die beiden am Unfall beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell