LPI-J: Berauscht und nicht versichert

Apolda (ots) - Am 04.04.2023 zwischen 00:15 Uhr bis 00:25 Uhr haben unbekannte Täter zur Tatzeit zunächst eine Tonne in der Schillerstraße, Apolda und danach am Busbahnhof, Apolda in Brand gesteckt. Aufgrund der des Modus Operandi sowie der kurzen Zeitverschieben zwischen den Brandorten ist ein zeitlich-örtlicher Zusammenhang zu bejahen. Sachdienliche Hinweise zum Tathergang nimmt die Polizei unter 03644/541-0 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

